Erken seçim yapılacak! Japonya sandık başına gitti

Japonya’da halk, Ekim ayında ülkenin ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi’nin erken seçim kararı kapsamında bugün sandık başına gitti. Ülke genelindeki 44 bin 642 noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi yerel saat ile 07:00’da başladı. Ulusal Meclis’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 465 koltuğun sahibini bulacağı seçimde, bin 284 adayın yarıştığı açıklandı. 465 koltuğun 289'unun tek koltuklu seçim bölgelerinden, 176 koltuğun ise orantılı temsil sistemiyle seçileceği bildirildi. Sandıkların 20:00’da kapanacağı seçimde, partiler meclisteki salt çoğunluk olan 233 koltuğu elde edebilmek için yarışıyor.

Takaichi erken seçim kararı almıştı

Ekim ayında Japonya’nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, erken seçim kararı aldığını duyurmuştu. Kendisinin iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti’deki (LDP) lider değişikliği sonucunda başbakan olduğunu ve Japonya Inovasyon Partisi (JIP) ile yeni bir koalisyon hükümeti kurduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu kapsamda uygulayacağımız politikaların çoğu, LDP'nin son Temsilciler Meclisi seçimlerindeki kampanya vaatleri arasında yer almamıştı" hatırlatmasında bulunmuştu. Bu yüzden erken seçim yoluyla halkın onayını almak istediğini vurgulayan Takaichi, "Halkın, ülkenin yönetimini bana emanet edip etmeyeceğine doğrudan karar vermesini istiyorum" demişti.