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Erken seçim önergesi TBMM'ye sunuldu

Erken seçim önergesi, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzalarıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:50
Erken seçim önergesi TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklasının ardından AK Parti ve MHP harekete geçti.

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin; AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de imzalarının bulunduğu ortak seçim önergesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:50
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. Erken Seçim

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