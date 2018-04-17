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Erken seçim Kurban bayramı tatiline mi denk geliyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Kasım 2019 seçimlerinin 26 Ağustos 2018 tarihine alınsın önerisini getirdi. Peki 26 ağustosta ne var o tarihe Kurban bayramı tatili mi denk geliyor? İşte Kurban bayramı 2018 yılı tarihleri ve seçim için önerilen gün;

17 Nisan 2018 Salı 14:05
Erken seçim Kurban bayramı tatiline mi denk geliyor?

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan Türkiye genel seçiminin erkene alınması gündeme oturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim için verdiği 26 Ağustos 2018'in tam da Kurban Bayramı'na denk geldiği ortaya çıktı. Kurban Bayramı 20 Ağustos'ta başlıyor ve 24 Ağustos Cuma günü sona eriyor. Bahçeli'nin teklif ettiği tarih de Kurban Bayramı tarihine geliyor...

Kurban Bayramı tatilinde, tatilciler bayramdan önceki cumartesi pazarı ve bayram tatilinden sonraki cumartesi pazarı da ekleyerek 9 günlük bir tatil planlıyorlardı. Vatandaşların çok büyük bir bölümünün tatilde olacak olmasının seçime katılımı ciddi oranda düşüreceği belirtiliyor. AK parti bu gerekçe ile Bahçeli'nin erken seçim tarihine itiraz edebileceği belirtiliyor...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ : Kurban bayramı 2018 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Bayram tatilinin haftasonları ile birleşip 9 güne çıkması bekleniyor. Bu durumda Kurban bayramı tatili 18 Ağustos cumartesi başlayıp 26 Ağustos pazar akşamı bitecek. Kurban bayramı tarihleri şöyle;

20 Ağustos 2018 pazartesi : Kurban bayramı arefe günü
21 Ağustos 2018 salı : Kurban bayramı birinci günü
22 Ağustos 2018 çarşamba : Kurban bayramı ikinci günü
23 Ağustos 2018  perşembe : Kurban bayramı üçüncü günü
24 Ağustos 2018 cuma : Kurban bayramı döndüncü günü

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:05
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