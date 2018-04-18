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'Erken seçim' kararı Twitter'ı bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim açıklamasının ardından Twitter’da #24haziran ve #erkenseçim başlıklarına binlerce tweet atıldı. Twitter’da bir anda TT olan kelimeler şu anda erişim sorunu nedeniyle açılmıyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:28
'Erken seçim' kararı Twitter'ı bozdu

Sosyal medya platformu Twitter’da son günlerde erişim sorunları yaşanmaya başladı. Dün gerçekleşen ve bir saat boyunca dünya genelinde erişilemeyen site bugünde yine hata verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim açıklamasından sonra bir anda TT olan #erkenseçim ve seçimin yapılacağı tarih olan #24haziran kelimeleri hata vermeye başladı.

Twitter’ın masaüstü ve mobil uygulamalarında bu başlıklara tıklayan kullanıcılar, ‘Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz’ hatasıyla karşılaştı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Yenişafak

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:28
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  3. Erken Seçim

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