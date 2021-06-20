Erken seçim isteyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! "Bu kadar acele etme..."

Girdiği her seçimi kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi’nin kaset skandalı ile göreve gelen başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılından beri girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen, erken seçim talebini yineledi.

Kılıçdaroğlu, “erken seçimi bu beladan kurtulmak için istiyoruz, kendimiz için değil millet için istiyoruz” dedi.

Sosyal medyada ise Kılıçdaroğlu’nun bu söylemine, “2010’dan beri her seçimde kurtuluyoruz, bu kadar acele etme bence” cevabı verildi.

Kılıçdaroğlu’na verilen bu cevap binlerce kullanıcı tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Ne dedi?

Erken seçim yapılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sorun çözme kapasitesini kaybetmenin ötesinde yeni sorunlar yaratan bir iktidarın olduğunu öne sürerek, "Erken seçimi daha çok biz iktidara gelmek için değil bu millet, beladan kurtulsun diye istiyoruz. Vatandaş perişan oldu. Dün Gaziantep'i gezdim. Var olan iktidar sorun çözme kapasitesini kaybetmiş bir iktidardır. Sorun çözme kapasitesini kaybetmenin ötesinde yeni sorunlar yaratan bir iktidardır. Açık ve net söylemek gerekirse milletin başına bela olan bir iktidar var. Bunun değişmesi lazım" diye konuştu.