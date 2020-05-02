Erken rezervasyoncular ne yapacak?

Buğra Kardan

Tur operatörleri tarafından iptal talepleri onaylanmayan, paraları da geri verilmeyen tatilcilere tüketici derneklerinden “2019’da veya 2020 başında satın alınan turlara Covid-19 tehlikesine dikkat çekerek iştirak etmemek, ödenen paraların da iadesini almak mümkün” tavsiyesi geldi.

SÖZLEŞME FESHEDİLEBİLİR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada tur sözleşmelerinin mücbir sebeple ya da herhangi bir nedenle feshedilebileceğini dile getirdi.

Normal şartlarda turun başlamasına bir ay kala cayma hakkının kullanılabileceğine dikkati çeken Ağaoğlu, “İlgili yönetmeliğe göre bu süre Covid-19 gibi irade dışı hallerde bir güne hatta bir saate kadar iner. Operatörlerce de tatilcilerin iptal talebi hemen karşılanır. Üçüncü taraflara ödenen, belgelendirilebilen zorunlu giderler (vergi, harç gibi) düşülüp kalan tutar iade edilir” dedi.

Sıkıntılı günler geçiren tur firmalarına ve acentelere devletin yardım edeceğini belirten Ağaoğlu, “Bunlar da zararlarını devreye alınacak teşvikler ya da kredi paketleriyle telafi edecekler” ifadesini kullandı.

ALMANYA ÖRNEK ALINSIN

Tur operatörleri de tatil iptallerini erteleme yoluna gidiyorlar. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, müşterilerini mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Tatilcilere “Paniğe kapılmayın. Turlarınızı da iptal etmeyin, ileri tarihe atın” diye seslenen Onaran, şunları kaydetti: “Biz de güç bir imtihandan geçiyoruz. Oteller ve uçaklar için 2020 Şubat ayından 2021 Mart dönemine kadar ön ödemeleri yaptık. Ön ödemelerimizi geri almamız hiç de kolay değil. Onun için turların ötelenmesini, ertelenmesini öneriyoruz. Aman ha iptal kararı alınmasın. Devletimizden de Almanya ve Hollanda’yı örnek alarak erteleme kararlarını 18 ay teminat altına almasını talep ediyoruz. Böyle bir adım sektörü rahatlatacaktır.”