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Erken okunan ezan şaşkınlığa neden oldu! Binlerce kişi orucunu açtı, Müftüden açıklama geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanının vaktinden 6 dakika erken okunması sebebiyle birlerce kişi orucunu erken açtı. İlçe Müftüsü merkezi sistemden akşam ezanın sehven erken okunduğunu bu sebeple ezana itibar edip orucunu erken açanların bu günkü orucu kaza etmeleri gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 23:50:00 -
Erken okunan ezan şaşkınlığa neden oldu! Binlerce kişi orucunu açtı, Müftüden açıklama geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ulu Camii'deki görevli imam, akşam ezanını 6 dakika erken okudu. Aynı ezan, merkezi sistem sayesinde, Karacabey’deki bütün camilerde aynı anda okundu. Bazı vatandaşlar yanlışlığı fark ederken, bazıları ise bu nedenle oruçlarını 6 dakika erken açmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 85 bin nüfuslu Karacabey ilçesinin sakinleri, "Orucumuzu ezana göre açtık. Ezan erken okununca 6 dakika orucumuzu erken açmış olduk. Biz hocaya göre hareket ettik. Herkes şimdi birbirine soruyor ne olacak diye. Ardı ardına 3 kere ezan okundu. Ama herkes ilk ezana göre orucunu açtı” ifadelerini kullandı.

Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya konuyla ilgili, “Değerli Karacabeyliler, merkezi sistemde akşam ezanının sehven erken okunmasından dolayı ezana itibar ederek orucu vaktinden önce açanlar bugünkü orucu kaza edecekler. Ezanı merkezden okutan arkadaşlar, yaşanan hatadan dolayı özür diliyor” şeklinde konuştu.

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