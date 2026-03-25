Erken ergenlik alarmı büyüyor! Çocuklarda bu belirtileri görmezden gelmeyin

Çocuklarda son yıllarda daha erken yaşlarda görülen ergenlik belirtileri dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu durumun büyüme sürecini doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Çocuklarda normalden önce başlayan ergenlik süreci, büyüme gelişimini doğrudan etkileyen sonuçlar doğuruyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, erken ergenliğin özellikle büyüme sürecini etkileyebileceğine dikkat çekerek aileleri uyardı.

 

Mutlaka uzmana gidilmedi

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, son yıllarda çocuklarda ergenliğin daha erken yaşlarda başladığına dair başvuruların arttığını belirterek, "Normalde kız çocuklarında ergenlik belirtileri 8 yaşından sonra, erkek çocuklarında ise 9 yaşından sonra başlamalıdır. Bu yaşlardan daha önce ortaya çıkan gelişim bulguları erken ergenlik olarak değerlendirilir ve mutlaka uzman hekim tarafından incelenmelidir" dedi.

 

Uzamayı etkiler

Erken ergenliğin yalnızca fiziksel değişimlerle sınırlı olmadığını ifade eden Özgen, "Ergenlik sürecinde salgılanan hormonlar kemik gelişimini hızlandırır. Ancak bu süreç normalden erken başladığında kemik büyüme plakları da erken kapanabilir. Bu durum çocukların başlangıçta hızlı boy uzaması yaşamasına rağmen erişkin dönemde beklenen boydan daha kısa kalmasına neden olabilir" diye konuştu.

 

Bu belirtileri aileler fark edebilir

Ailelerin çocuklarında görülebilecek bazı değişikliklere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Özgen, "Kız çocuklarında meme gelişiminin erken başlaması, erkek çocuklarında testis büyümesi, hızlı boy uzaması, vücut kokusunun belirginleşmesi ve koltuk altı ya da genital bölgede tüylenme gibi belirtiler erken ergenliğin habercisi olabilir. Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden bir çocuk endokrinolojisi uzmanına başvurulması önemlidir" ifadelerini kullandı.

 

"Erken tanı ile büyüme süreci korunabilir"

Erken ergenlikte zamanında yapılan değerlendirmelerin büyük önem taşıdığını belirten Özgen, "Günümüzde erken ergenliği kontrol altına alabilen etkili tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Uygun hastalarda uygulanan tedaviler sayesinde ergenlik süreci yavaşlatılabilir ve çocuğun büyüme potansiyeli korunabilir. Bu nedenle erken tanı ve düzenli takip oldukça önemlidir" dedi.

 

Çocuklarda sağlıklı büyüme ve gelişimin düzenli doktor kontrolleriyle yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Özgen, ebeveynlerin çocuklarında beklenenden erken gelişim belirtileri gördüklerinde uzman görüşü almaktan çekinmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

