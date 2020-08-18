Erken emeklilik erken emeklilik ne zaman?

Milyonlarca çalışanın en büyük hayalidir emekli olup da yaşamının geri kalan kısmıda mutlu ve rahat bir hayat sürmek. 1999 yılı öncesi emeklilik şartları biraz daha hafifti. Belirli çalışma süresi ile yine zorunlu olan prim gün sayısını dolduran kadın erkek herkes emekli oluyor idi. Ancak 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan önderliğinde çıkartılan yasa ile emeklilik için yaş şartı getirildi. Buna göre kademeli olarak erkekler 65 yaşında, kadınlar ise yine kademli olarak 60 yaşında emekli olabilecek. Çalışanlar prim gün sayılarını ve çalışma yıllarını tamamlasa bile yaşı doldurmadan emekli olamamakta. Bu yüzden sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar mevcut olup emekli olmak için yıllardır hak arayışlarını sürdürmekte.

Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir?

Kadınlar doğum borçlanması yaparak emekliliklerini öne çekebilirler. İster SGK’la çalışın, ister Emekli Sandığı memur statüsünde, isterse Bağ-Kurlu sigorta koluna tabi olsun borçlanılarak emekliliklerini öne çekebilirler. Bunun için çalışan kadınlar doğum borçlanması yaparak erkekler ise askerlik borçlanması yapabilirler. Doğum ve askerlik borçlanması her yıl asgari ücrete yapılan zamla birlikte artıyor. Buna göre, 2020 doğum borçlanması aylık tutar 941.76 TL olurken yıllık doğum borçlanması ücreti ise 11.301,12 TL’dir.

Doğum borçlanması şartı nedir?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğumdan önce sigorta girişi olması gerekir, Sigortalı olduğu dönemden önceki doğumlar için borçlanma imkanı söz konusu değildir. Doğum sonrası dahil iki yıllık süre doğum borçlanmasıyla borçlanılmakta. Kadınlar çocuk sayılarına göre borçlanma süreleri farklılık arz ediyor.

Askerlik borçlanması şartları neler?

Askerlik borçlanması gerekli yaş ve prim gün sayıları tamamlayan ancak çalıştığı yıl emeklilik için yeterli olmuyorsa çalışan erkekler askerlik borçlanması yaparak eksik olan süreyi doldurabilmekteler. Askerlik borçlanması emeklilik şartı olan prim gün sayısını artırıyor. Kişi askerlik borçlanmasını sigortalı olarak çalışmaya başlamadan öncesi için de yapabilmekte. Bu sayede emeklilik yaşı erkene çekilmiş olunmakta. Bu durum sadece askere gitmeden önce sigortalı olmayanlar için geçerlidir. Askere gitmeden önce sigortalı olanlar bu haktan yararlanamıyor.