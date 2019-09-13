Erkeklerin yüzde 50’den fazlası prostat kanseri belirtilerini bilmiyor

Yapılan bilimsel çalışmalar erkeklerin yüzde 50’den fazlasının prostat kanseri öncesi vücutta oluşan belirtileri bilmediklerini ortaya koydu. Konu hakkında açıklama yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Divrik, prostat kanserlerinde erken tanının tedavinin başarısıyla direkt ilişkili olduğunu söyledi.

Erkeklerde prostat kanserinden gerçekleşen ölümlerin başlıca sebebinin geç teşhis olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Taner Divrik, "Diğer kanser türlerindeolduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis, hastalığı yenme şansını büyük oranda artırır. Bu sebeple erkeklerin vücudunu ve vücudunun verdiği tepkileri tanıması prostat kanseri tedavisinin başarısında çok önemli bir unsurdur. Prostat kanserine sebep olabilecek semptomlar erkekler tarafından iyi tanınmıyor. Erkeklerin yüzde 50’sinden fazlası prostat kanseri semptomlarını bilmediğini söylerken yüzde 30’unun ise hastalığın ne olduğuna dair bile bilgisi yok. Bu üzücü tablo da, hastalığı farkında olamamaya sebep oluyor. Böylece teşhis koymada ve paralelinde tedavide de geç kalınıyor" dedi.

Kimler risk altında?

Divrik, "Ailede (baba, amca, dayı, dede, erkek kardeş) prostat kanseri öyküsü varsa prostat kanseri görülme olasılığı 2-3 kat artmaktadır. Bundan dolayı aile öyküsü olanlarda 45 yaşından itibaren, aile öyküsü olmayanlarda 50 yaşından itibaren rutin prostat muayenesi ve tetkiki yılda bir kez yapılmalıdır" diye konuştu.

Erken evrede belirti göstermeyebilir

Prostat kanserinin erken evrede hiçbir yakınma veya belirti göstermeyebileceğini belirten Divrik; idrara sık çıkma, ani idrar kaçırma, cılız idrar yapma, idrarı tam boşaltamama, idrarda kan, menide kan, hastalığın evresine göre kemik ağrısının belli başlı semptomlar olduğunu söyledi.