Erkeklerde cilt yağlanması nasıl önlenir? Cilt yağlanmasına bitkisel çözüm

Cilt yağlanması nasıl önlenir? Cilt yağlanmasına ne iyi gelir? Cilt yağlanmasına bitkisel çözüm nedir? Hiçbir akne problemi olmayan sadee sağlanma olan keşiler her gün düzenli olarak cildini temizlenmelidir. Cildi yağlı olan kişiler yaz aylarında çinko oksit içerikli güneş koruyucu krem kullanmalıdır.

- Cildin aktif olarak yağlanması fazla yıkamaya bağlıdır. Yağ salgısından memnun olmayan kişiler yüzünü günde iki defadan fazla yıkarlarsa yağlanma daha da artar. Cildi günde en fazla iki kere yıkamak uygundur.

- Kil maskesi cildin yağ dengesini yerine getirir. Cilt için uygun olan beyaz ve toz kili ılık su ile karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz. 5 dakika beklettikten sonra yıkayın ve su bazlı nemlendiricinizi sürün. Cilt daha mat görünecek ve akne oluşumu azalacaktır.

- Yüzünü ılık suyla yıka. Sıcak su yüzünü kurutabilir veya rahatsız edebilir.

- Yıkamanın ardından yüzünü yumuşak bir havluyla iyice kurula.

- Burnun ve alnın gibi en yağlı bölgelere kurutma kağıdı uygula. Kağıdı yüzüne sürtme. Yağı emmesi için yalnızca birkaç saniye boyunca yağlı bölgeye bastırmalısın.

- Bazı kurutma kağıtlarında pudra vardır ve bu da yağlı ciltle başa çıkmaya yardımcı olur.

- Cildi hem temizlemek hem de fazla yağını almak için maden suyundan faydalanabilirsiniz. Günde 2 kere olmak üzere cildinizi maden suyu ile silerseniz yağlanmanın azaldığını göreceksiniz.

- Her sabah yapacağınız buz masajları cildin aşırı yağını alır. Limon ve suyu karıştırarak buz kalıplarına dökün. Her sabah bir tane buzu yüzünüzde gezdirerek bitirin. Limonun iyi bir cilt dengeleyici özelliği vardır. Buz uygulamasından sonra yağsız kreminizi kullanabilirsiniz.

- Yağsız yoğurt ciltteki yağlanmayı durdurur ve cildiniz daha parlak görünür. Yoğurt maskesi her gün değil haftada bir defa kullanılmalıdır. Fazlası cildi kurutacağı için soyulmalara ve tahrişe neden olur.

Erkeklerde cilt yağlanması nasıl önlenir?

Yağlı cilde sahip erkekler T bölgesinde ciddi bir yağlanma, bazı kişilerde de yanak ve çene bölgesine kadar inen akne sorunu yaşayabilir. Siyah noktalar, irinli sivilceler, beyaz akneler oluşabilir. Hiç akne sorunu olmayan sadece yağlanma yaşayan kişiler her gün cildini temizlemelidir.

Özellikle T bölgesinde alın, yanak altı ve çene bölgesinde ve burun kenarlarında olmak üzere yağlanmayı kontrol edecek salisilik asit içeren ürünleri düzenli olarak kullanmak uygundur. Yağlı cildin dışında özellikle akne sorunu olan kişilere siyah nokta oluşumunu engelleyen ajanlar, bazıları da kistik akneler için sistemik tedaviler uygulanabilir. Hastaların lokal olarak bu ajanları da kendilerine tatbik etmeleri gerekir. Bu ilaçlar sabah ve akşam cilde sürülmelidir. Cildi yağlı olan kişiler yaz aylarında çinko oksit içerikli güneş koruyucu krem kullanmalıdır.