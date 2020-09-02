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Spor Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu
Spor

Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:51:49 -
Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu

İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ankara, Bursa ve İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ardından A ve D gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi.

Erkekler Kupa Voley’de çeyrek finale yükselecek diğer 4 takım, B ve C gruplarında oynanacak erteleme karşılaşmalarının ardından belli olacak.



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