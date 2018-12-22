Erkekler depresyonu nasıl yaşıyor?

Kadınlar bu süreci ağlayarak geçirirken erkekler çok daha tehlikeli yollara başvurup; tehlikeli sporlara yöneliyor, riskli işlere giriyor ya da kendisini boşvermişliğe bırakıyor..

Erkekler, depresyonu “zayıflık” olarak görüyor; dolayısıyla iyileşmeleri kadınlara göre daha uzun sürüyor. Ayrıca araştırmalara göre imanî zaafı da varsa erkeklerde ölümlü intiharlar oluyor. Toplumumuzda yaygın olan “Erkek adam ağlamaz, erkek adam üzülmez” gibi toplumun erkeğe atfettiği dayatmalar onların depresyonu kabullenmesine ve bir hekime başvurmasına engel oluyor.

Araştırmalara göre kadınlar, erkeklere oranla iki kat daha fazla depresyona yakalanıyorlar. Bunun da sebebi daha çok hormonal değişiklikler. Kadınların adet dönemi başlangıcı, gebelik ve menopoz gibi hormonal değişiklikleri yaşadığı dönemlerde depresyona yakalanmaları yüksek. Ayrıca kadınlar daha hisi yaradılışlı.. Ancak diğer yandan da şöyle bir gerçek var; toplumumuzda erkeklere depresyon tanısı konma oranı oldukça düşük. Örneğin psikiyatri hekimleri dışında herhangi bir hekimin yüzde 70 oranında bu tanıyı koymada yanıldığını görebiliyoruz.



Kadın ve erkek depresyonu nasıl yaşıyor?

Depresyonun belirtileri erkeklerde daha farklı şekillerde görülebiliyor. Kadınlar bu dönemde hüzün, üzüntü veya içe kapanıklık yaşarken, erkekler bu durum öfke, kendine güvende azalma, aşırı sinirlilik veya sinir patlamaları şeklinde oluyor.

Diğer yandan erkek kendini kötü ya da güvensiz hissettiği zaman yine aynı dayatmalar nedeniyle etrafından yardım istemez. Bunun yerine etrafına öfke gösterir. Çünkü sinirli ve gergin olmak toplumda bir erkek için kabul edilen davranışlardır.

Erkeklerde, maskeli ya da örtülü depresyon denilen bir şey var. Erkekler genelde sinirlilik, kendine güven kaybı gibi şikayetleri hissettikleri zaman alkol uyuşturucu kullanımı gibi farklı yollara başvurabiliyorlar. Ya da riskli davranışlara giriyorlar. Riskli spor yapmak, riskli araba kullanmak, evden uzaklaşmak ya da işlerine çok fazla konsantre olmak gibi davranışlar sergileyebiliyorlar.

Gözyaşı ve kalpten elveda

Kadınlar depresyonu kendi içlerine kapanarak, arkadaşlarıyla konuşarak ya da ağlayarak yaşıyorlar.

Erkeklerde fiziksel yakınmaların altında depresyona çok fazla rastlanılıyor. Mesela hipertansiyonu, prostat sorunları, eklem ağrıları olduğunu düşünenler, ya da baş ağrıları yaşayan erkeklerin bu şikayetlerinin altında depresyon yatabiliyor.



Aynı şekilde bir önemli nokta da erkeklerde depresyon kalp hastalıklarını arttıran çok önemli bir etken. Kadınlarla karşılaştırıldığında erkeklerde kalp hastalığından ölme riski daha fazla. Erkeklerin depresyona girmelerinin en büyük sebeplerinden birisi de ihtiyaçlarının karşılanmaması ya da karşılanmadığını hissetmeleri. Ve kendilerini izole edilmiş hissetmek, uzaklaşmış hissetmeleri.