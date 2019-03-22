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Erkekler de sakal ve bıyık eksikliği özgüveni zedeliyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, erkeklerde sakal ve bıyık eksikliğinin özgüveni zedelediğini söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 09:47
Erkekler de sakal ve bıyık eksikliği özgüveni zedeliyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, erkeklerde sakal ve bıyık eksikliğinin özgüveni zedelediğini söyledi.


Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Sakal saç gibi değildir kişiden kişiye çok değişik yoğunlukta olabilmektedir. Belirgin düzeyde seyrek sakalı olan biri bundan rahatsızlık duymayabilir. Bu sebeple genellikle ekimde çok sık sakala ihtiyaç duyulmaz. Bölgesel sakal kaybı varsa bu durumda civardaki sakal sıklığında ekim planlanarak çevreyle uyumlu hale getirilir. Sakal tümüyle yoksa bu durumda kişinin istediği sıklık ve sınıra bağlı olarak bin2 bin kök arasında ekim yapılabilir. Sadece bıyık bölgesine ekim yapılacağında 400800 kök arasında ekim yeterli olmaktadır. Sakal normalde tekli veya ikili olarak ve yüzün her bölgesinde farklı açıyla çıkmaktadır” dedi.


FGS tekniğiyle ekimde kökler birli ve ikili olarak ve her bölgede olması gereken doğal açısıyla ekildiği için ekilen sakalların normal sakaldan ayırt edilmesinin çok zor olduğunu ifade eden Sönmez, “FGS tekniğinde kökler 0.7 mm lik uçlarla ameliyatsız bir şekilde tek tek alınıp kökler hiç bekletmeksizin aynı anda yine 0.7 mm lik cilitler ile ekilir böylece ne alım ne ekim yerinde iz kalmadığı gibi kökler saatlerce beklemediği için oksijensizliğe bağlı kök ölümleri de olmamaktadır. FGS yöntemi ile ense bölgesinden alınan saç kökleri bıyık, sakal ve favori bölgelerine ekilir. Bu işlem profesyonel ve tecrübeli ekip tarafından yapılmalıdır. Yüz bölgesinde ekimlerinin açısı önemlidir. Bıyık, sakal, favori ekimlerinde kıl kökü alınan alan ve ekim yapılan alan 2 gün sonra yıkanır. Yıkama sonrası ekilen sakallar görünür hale gelir ve 23 günlük sakal görüntüsü oluşur. 67 gün sonrasında pembemsi bir görünüm ortadan kalkar. Kollardan, bacaklardan, göğüsten veya enseden alınan greftlerin (saç köklerinin) yerinde hiç iz kalmaz. Ekilen saç kökleri, bıyık bölgesinde zamanla uzayabilir. Erkekler normal tıraş aktivitelerini yaparken ekim yapılan bölgedeki kılları da kesebilir. Ekimden sonra uzamaya devam eden sakal, favori ve bıyık 89 günden sonra makas ile kısaltılır veya uzatılabilir. Köklerin yeterince tutunması için ilk tıraş tercihen 89. gün yapılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:47
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