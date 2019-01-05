Erkek tarafı kız evini bastı! Çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te boşanma nedeniyle aralarında husumet olan akrabalar arasında çıkan tartışma sonucu erkek tarafı kız evini pompalı tüfeklerle bastı. Olayda 18 kişi yaralandı.05 Ocak 2019 Cumartesi 19:01
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te boşanma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında telefonla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ellerine pompalı tüfek alan erkek tarafı bir grup, kız evine baskın yaptı.
Eve kurşun yağdıran gruba evde bulunan kız tarafının da pompalı tüfek ile karşılık vermesi üzerine kavga çatışmaya dönüştü. Sokak içerisindeki çatışma, mahalleye taştı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri alındı. Polisin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, her iki taraftan ve yoldan geçen vatandaşların da bulunduğu toplam 18 kişi yaralandığı belirlendi.
Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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