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Erkek Milli Takım judokaların Japonya kampı sona erdi

Yükseklik kampının ardından Japonya’ya kampa giden Büyük Erkek Judo Milli Takımı hazırlık kampına katılan judokalar çalışmalarını tamamladı ve yarın Türkiye’ye dönüş yapacak.

22 Şubat 2019 Cuma 12:31
Erkek Milli Takım judokaların Japonya kampı sona erdi

Yükseklik kampının ardından Japonya’ya kampa giden Büyük Erkek Judo Milli Takımı hazırlık kampına katılan judokalar çalışmalarını tamamladı ve yarın Türkiye’ye dönüş yapacak.


Japonya’nın başkenti Tokyo’da hazırlık kamp çalışmalarını tamamlayan Büyük Erkek Judo Milli Takımı yarın yurda dönüyor. Erzurum’da yapılan yükseklik kampının ardından, Tokyo’da iki ayrı Üniversite’de randori antrenmanlarıyla, yıl içinde yapılacak uluslararası müsabakalar öncesi kuvvet toplayan judocular, performanslarıyla madalya yolunda hazırlıklarını tamamladılar.


İlk olarak Nippon Sports Science Universitesi ardından da iki haftalık Kokushikan Üniversitesi takımlarıyla kamp hazırlıklarını tamamlayan milliler, son tatami çalışmasından sonra misafirperverliklerinden dolayı takım adına gençler 55 kilo şampiyonu Daichi Takano’ya takım kaptanı Sinan Sandal tarafından ay-yıldızlı tişört hediye edildi.


Milli Takım yurda döndükten sonra İstanbul’da kamp hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:31
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