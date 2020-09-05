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Spor Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampına ara verildi
Spor

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampına ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:25:47 -
Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampına ara verildi

KASTAMONU (AA) - Erkek Milli Boks Takımı'nın, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında yaptığı kamp çalışmalarına ara verildi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 10 sporcu katıldı.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürdürdükleri kampa ara verdiklerini söyledi.

Kampa 10 Eylül'de tekrar başlayacaklarını ifade eden Dumlupınar, "600 metrekarelik salonda 10 sporcuyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sağlık her şeyden önemli, bizde çok dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Kampta kondisyona dayalı antrenman yaptıklarını anlatan Dumlupınar, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Sporcularımıza kısa bir ara verdik. Bu aranın ardından tekrar Kastamonu'da kampa başlayacağız. Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları kapsamında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Milli takım kampında şu sporcular bulunuyor:

Batuhan Çiftçi (52 kilo), İbrahim Kurtay (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Mizan Aykol (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91)




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