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Spor Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor
Spor

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:42:55 -
Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor

KASTAMONU (AA) - Erkek Boks Milli Takımı'nın 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 10 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Volkan Sarı AA muhabirine, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Günde çift idmanla müsabakalara hazırlandıklarını ifade eden Sarı, "Hedefimiz Londra'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize almak. Bunun için Kübalı başantrenörümüzün nezaretinde ekip olarak çalışıyoruz." dedi.

Londra'dan vizelerle dönmek istediklerini anlatan Sarı, "İnşallah orada kotaları alıp olimpiyatlara güçlü bir şekilde gidip Tokyo'da ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. Sporcularımızın performansı çok iyi durumda. Pandemi döneminde herkes kendi antrenörüyle evlerinde çalıştı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. " diye konuştu.

Milli takım kampında şu sporcular bulunuyor:

"Batuhan Çiftçi (52 kilo), İbrahim Kurtay (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Mizan Aykol (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91)"

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