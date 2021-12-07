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Dünya Erkek memurla tokalaşmadı diye...
Dünya

Erkek memurla tokalaşmadı diye...

Almanya’nın Baden-Vürtemberg eyaletinde, Müslüman bir kadının Alman vatandaşlığına başvurusu, mülakat esnasında yetkili erkek memurla tokalaşmadığı için reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:04:00 -
Erkek memurla tokalaşmadı diye...

Almanya’nın Baden-Vürtemberg eyaletinde, Müslüman bir kadının Alman vatandaşlığına başvurusu kabul edilmedi. Sebebi, kadının mülakat esnasında yetkili erkek memurla dini inancı nedeniyle tokalaşmaması. Alman makamları, kadının bu davranışıyla “Almanya’daki yaşama yeterince uyum sağlayamadığını” savunuyor ve ret gerekçelerinin bu olduğunu belirtiyor.

Avrupa genelinde artan İslam karşıtlığı ve Müslümanların yaşamlarını yönelik baskı her geçen gün artıyor. Bu duruma son örnek Almanya’da yaşandı. Baden-Vürtemberg eyaletine bağlı Rastatt kasabasında geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Müslüman bir kadının vatandaşlık başvurusu erkek yetkiliyle tokalaşmadığı için reddedildi.

Dini inancı gereği

2019 yılında Alman vatandaşlığına başvuran, kabul belgelerini de teslim eden kadın, sıra mülakata geldiğinde dini inancı nedeniyle erkek kabul memuruyla tokalaşmak istemedi. Bu duruma anlayış göstermeyen Alman makamları, kadını vatandaşlığa kabul etmedi.

Almanya'ya uymuyormuş

Hazırladıkları gerekçe mektubunda da “Erkeklerle tokalaşmayı reddetmenin Alman yaşam koşullarına aykırı olduğu ve temel Alman değerleriyle bağdaşmadığı” belirttiler.

Keyfi kararlar muhtemel

Alman yargısına göre, “köktenci bir kültür ve değerler anlayışı” temelinde el sıkışmayı reddeden herkes “Alman yaşam koşullarında bir sınıflandırmayı” reddetmiş oluyor. Ancak “köktenci bir kültür ve değerler anlayışı” ifadesinin belirsiz sınırları keyfi kararları mümkün kılıyor.

 

 

 

 

 

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