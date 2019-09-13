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'Erkek işi' sanılan işlerde kadınları 'usta' yapan proje: Kadın Ustalar

Red Bull, Amaphiko 'Kadın Ustalar' projesiyle çoğunluğu "erkek mesleği" sanılan iş kollarında, kadınların eğitim almasını ve istihdama katılmasını sağlıyor

13 Eylül 2019 Cuma 12:01
'Erkek işi' sanılan işlerde kadınları 'usta' yapan proje: Kadın Ustalar

İSTANBUL (AA) - Red Bull, Amaphiko 'Kadın Ustalar' projesi kapsamında çoğunluğu "erkek mesleği" sanılan onlarca iş kolunda, mesleki eğitimden istihdama kadar uzanan süreçte kadınlara destek veriyor.

Yaşadıkları toplumun sorunlarına çözüm arayan sosyal girişimcilerin projelerini geliştirmelerine destek olan Red Bull Amaphiko, platformda yer alan girişimlerin hikayelerini ‘Sosyal Faydalılar’ video serisi adıyla yayınlıyor.

Red Bull Amaphiko'dan yapılan açıklamaya göre 'Sosyal Faydalılar' isimli serinin son halkası olan 'Kadın Ustalar' projesi oldu. Proje büyük çoğunluğu "erkek mesleği" sanılan onlarca iş kolunda mesleki eğitiminden başlayıp istihdama uzanan süreçte kadınlara destek veriyor. Kadın Ustalar’ın mini bir hikayesi olarak verilen belgesel https://www.redbull.com/tr-tr/kadin-ustalar-sosyal-girisim-video adresinde yayına girdi.

Yapılan açıklamaya göre, kadınların gerçek gücünün, yeteneğinin, çalışma azmi ve titizliğinin en az erkekler kadar mevcut olduğunu göstermek adına yola çıkan Seyhun ve Sibel Ayhan’ın projesi Kadın Ustalar, kadınların çeşitli iş kollarında eğitim almasını ve istihdam edilmesini amaçlıyor.

78 ilde 20 bini aşkın kadına ulaşan proje kapsamında eğitim verilen meslek dalları arasında; seramik döşeme, laminant parke, beyaz eşya teknik servisi, bina cam filmi montajı gibi 43 meslek var. Adaylar ayrıca eğitimlere ücretsiz olarak başvurabiliyor.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:01
  1. Kadın ustalar

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