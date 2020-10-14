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Spor Erkek Boks Milli Takımı olimpiyat kotalarına hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Erkek Boks Milli Takımı olimpiyat kotalarına hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:15:26 -
Erkek Boks Milli Takımı olimpiyat kotalarına hazırlıklarını sürdürüyor

KASTAMONU (AA) - Erkek Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Seyfullah Dumlupınar, olimpiyatlar için en az 4 kota almayı planladıklarını söyledi.

Erkek Boks Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Dumlupınar, AA muhabirine, Londra'da mart ayında gerçekleştirilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle yarıda kalan Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda çeyrek finale yükselen Batuhan Çiftçi'nin, erkekler 52 kiloda olimpiyat vizesi için gerekli dereceyi elde ettiğini söyledi.

İngiltere'de bir kota aldıklarını dile getiren Dumlupınar, "Geriye kalan 7 sporcumuz için kota müsabakalarına hazırlanıyoruz. En az 4 kota alıp 2021 olimpiyatlarına en üst seviyede katılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Farklı ülkelerin milli takımlarıyla kamplar yapacaklarını anlatan Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Kazakistan milli takımları buraya gelecek. 20 günlük ortak çalışmamız olacak. Ardından ikili müsabakalarımız var. Akabinde Polonya'daki bir turnuvaya katılacağız. Sporcularımızı görmek ve analizlerini yapmak açısından önemli. Buralarda rakiplerimizin de eksik yönlerini görmeye çalışacağız."


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