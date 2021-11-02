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Medya Erkan Tan nerede? Erkan Tan neden yok? Erkan Tan neden program sunmuyor?
Medya

Erkan Tan nerede? Erkan Tan neden yok? Erkan Tan neden program sunmuyor?

Erkan Tan nerede? A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan kendi üslubuyla sunarak izleyicinin beğenisini toplayan Erkan Tan’ın sabah programını sunmaması sonrası vatandaşlar Erkan Tan nerede? sorusunu sormaya devam ediyor. Türkiye ve dünya gündemini özgün bir şekilde yorumlayan ‘ver mehteri’ ile isminden söz ettiren Erkan Tan neden yok? Erkan Tan ayrıldı mı? Erkan Tan neden program sunmuyor? sorularını sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 08:19:00 - 2021-11-02 08:25:03
Erkan Tan nerede? Erkan Tan neden yok? Erkan Tan neden program sunmuyor?

Erkan Tan'a ne oldu? A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan gazeteci Erkan Tan son günlerde sabah programını sunmuyor. A Haber sabah ekranlarında Sabah Ajansı programını takip edenler Erkan Tan’ı göremeyince Erkan Tan’a ne oldu? Erkan Tan nerede, neden yok? gibi soruları sormaya başladı.

Erkan Tan neden program sunmuyor?

Erkan Tan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından kötü haberi paylaşan Erkan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.

erkan tan kimdir

Erkan Tan kimdir?

Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şırnak kökenli olan babası bürokrat Hikmet Tan'ın oğlu Erkan Tan'ın, babasının mesleği nedeniyle çocukluğu birçok şehirde geçmiş ilkokula Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başlamış, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam etmiş, İzmir'in Foça ilçesinde bitirmiştir. Ortaokulun birinci ve ikinci sınıflarını İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda okuduktan sonra Tokat'ta bulunan Erbaa Ortaokulu'ndan mezun oldu. 1980 yılında yatılı öğrenci olarak İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde eğitimine devam etti ve 1984 yılında mezun oldu. 1984 yılında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladı ve 1988 yılında mezun oldu. Sonraki yıl (1989) TRT'nin açmış olduğu spikerlik sınavını kazandı ve Eylül 1989'Da TRT Ankara televizyonunda çalışma hayatına başladı.

erkan tan a haber

1999 yılına kadar TRT kanallarında değişik programlarda görev alan Erkan Tan, uzun süre Mehpare Çelik ile birlikte hafta içi yayınlanan Gün Başlıyor programını sundu. 22 Şubat 1999'da TV8'de Erkan Tan ile Başkent'ten programını sunmaya başladı. Yine günümüze dek Ramazan ayı boyunca yayınlanan Erkan Tan ile Sultanahmet'ten programını sundu. Bir ara Erkan Tan Aranızda programını sundu. Haftada bir, geceleri yayınlanan Konuşabilir miyiz? adlı talk show programını sundu. 2015 yılından itibaren A Haber kanalında Sabah Ajansı programını sunmaktadır. İlk evliliğini 1990 yılında Ayben Tan ile yapan 2000 yılında boşanan Erkan Tan'ın bu evliliğinden Ege adında bir oğlu vardır. İngilizce bilmektedir.

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Yorumlar

Ali Veli

Ozgecmisinde bir zamanlar fetocu idi, kismi atlanmis.
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Eyman

Allah şifa versin inşallah.
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