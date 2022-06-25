Erkan Petekkaya kim kaç yaşında
Kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Erkan Petekkaya'nın kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Erkan Petekkaya kim? Erkan Petekkaya kaç yaşında?
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Konu hakkında Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi ve sağlık sorunu yaşamadığını duyurdu. Peki, Erkan Petekkaya kaç yaşında?
Erkan Petekkaya kim kaç yaşında
Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Erkan Petekkaya, çocukluk yıllarını İstanbul'un Anadolu yakasında geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla kariyerine başlayan Erkan Petekkaya, 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.
Rol aldığı tiyatro oyunları:
Deli Dumrul
Kanlı Düğün
Korku
Sokak Kedisi Marilu
Mitos Güzeli
Rol aldığı dizi ve filmler:
Gecenin Kanatları
Yeni Dünya
Kolpaçino 3. Devre
Ayla
Deliler
Kapan
Güzel Günler
Aynalı Tahir
Aşkına Eşkiya
Bedel
Taştan Kalp
Japonyalı Gelin
Serseri
Beyaz Gelincik
Köpek
Sessiz Fırtına
Sonbahar
Bahar Dalları
Hanımın Çiftliği
Hanımeli Sokağı
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Dila Hanım
Benim Hala Umudum Var
Paramparça
Kayıt Dışı
Vurgun
Kırmızı Oda
Doğduğun Ev Kaderindir