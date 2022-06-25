Oyuncu Erkan Petekkaya’nın kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Konu hakkında Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi ve sağlık sorunu yaşamadığını duyurdu. Peki, Erkan Petekkaya kaç yaşında?

Erkan Petekkaya kim kaç yaşında

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Erkan Petekkaya, çocukluk yıllarını İstanbul'un Anadolu yakasında geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla kariyerine başlayan Erkan Petekkaya, 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

Deli Dumrul

Kanlı Düğün

Korku

Sokak Kedisi Marilu

Mitos Güzeli

Rol aldığı dizi ve filmler:

Gecenin Kanatları

Yeni Dünya

Kolpaçino 3. Devre

Ayla

Deliler

Kapan

Güzel Günler

Aynalı Tahir

Aşkına Eşkiya

Bedel

Taştan Kalp

Japonyalı Gelin

Serseri

Beyaz Gelincik

Köpek

Sessiz Fırtına

Sonbahar

Bahar Dalları

Hanımın Çiftliği

Hanımeli Sokağı

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Dila Hanım

Benim Hala Umudum Var

Paramparça

Kayıt Dışı

Vurgun

Kırmızı Oda

Doğduğun Ev Kaderindir