Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’ye konuştu! MHP'den EYT, af, süresiz nafaka ve erken evlilik açıklaması

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarına yoğun bir gündemle başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Af konusu, ‘süresiz nafaka’ ve ‘erken evlilik’ mağdurları sorunlarının biran önce giderilmesini bekliyor. Mehmet Özmen, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a milyonların beklediği bu konulara ilişkin sorular yöneltti. Mehmet Özmen’in Erkan Akçay’la yaptığı işte o röportaj:

“CHP ve onun öncülük yaptığı birtakım muhalif kesimlerin iddia ettiğinin aksine meclisimiz daha güçlü”

– Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine başladı. Meclis’in yoğun gündemine ilişkin neler söyleyeceksiniz?

- Öncelikle yeni yasama yılın ülkemize, milletimize ve meclisimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra oluşan meclisimiz daha güçlü bir meclistir. Daha etkin ve fonksiyonel olarak faaliyetlerini yürütmüştür bundan böyle de yürütmeye de devam edecektir. Yeni yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ana hedefi yönetimde istikrar, temsilde adalettir. Meclis açısından değerlendirdiğimizde, temsilde adaletin en yüksek noktaya ulaştığını görüyoruz. Milli irade yüzde 95 nispetinde mecliste temsil ediliyor ve tarihimizin en yüksek temsil oranına ulaşılmıştır. Ayrıca geçmiş dönemlerde olmadığı kadar parti vardır, dokuz parti ile çoğulcu bir yapı söz konusu. Yine geçmiş dönemlerde hiç olmadığı kadar 5 siyasi parti grubu var ve ayrıca hiçbir parti de tek başına kanun çıkarma sandalyesine sahip değil. Bunun anlamı şudur: Hem temsiliyet yüksek hem de demokrasinin başlıca kurallarından biri olan uzlaşma ortamının sağlandığını gösterir. CHP ve onun öncülük yaptığı birtakım muhalif kesimlerin iddia ettiğinin aksine meclisimiz daha güçlü, daha fonksiyonel, daha etkin ve daha uzlaşmacıdır ve daha demokratik bir merhaleye ulaşmıştır. ‘Efendim meclis etkisini yitirdi, milletvekillerinin de bir fonksiyonu kalmadı.’ gibi son derece saçma değerlendirmelerin hiçbir gerçek temeli yoktur. Tam aksine güçlü meclis yapısına ulaşılmıştır önemli olan, bunu iyi işletmek. Bu da biz milletvekillerine düşen bir hadise. Dolayısıyla biz düşüncelerimizi, zihnimizi ve faaliyetlerimizi bu sistemin yerleşip işlemesine odaklanmalıyız. Yoksa sürekli kötüleyerek, muhalefet ederek varılacak bir yer yoktur ayrıca bu halkı yanıltma gayretidir. Hatırlayalım, daha üç ay evvel temel askerlik kanunu kabul edildi mecliste değil mi? Nasıl kabul edildi, genel uzlaşma ile kabul edildi. Şimdi yarın adalet komisyonunda 1. Yargı paketi görüşülecek. Nasıl çıkacak bu kanun? Uzlaşma ile çıkacak. Siyasi partiler aralarında değerlendirecek, tartışacak, eleştirecek, belli bir nokta da oylaması yapılacak öyle çıkacak.

“MHP olarak bu konuların takipçisi olacağız”

- Sayın Başkanım, yargı paketi dediniz. Bu yeni dönemde aslında milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TMMM’de olacak. Süresiz nafaka mağdurları, erken evlilik konusu ve EYT sorunu da bu dönem Meclis’in gündeminde yer alacak. Bu başlıklarla ilgili neler söylemek istersiniz ?

- Şimdi öncelikle bu af dediğiniz husus, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim de şartlı ceza indirimi teklifimiz var. Bu bir af kanunu değil, af çıkarmak için anayasa değişikliği gerekir. Onun birtakım şartları vardır. Bu bir af teklifi değil, vatandaşımızda da böyle bir af beklentisinden ziyade şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi beklentisi var. 2. Yargı paketinde de bu gelecek ve bunun da çalışmaları yapılıyor. Hem AK Parti Grubu hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem de Adalet Bakanlığı bu konuda birtakım tetkik çalışmaları yürütüyor. Önümüzdeki haftalar içerisinde o da gündeme gelecek. Diğer nafaka ve erken evlilik mağdurlarına ilişkin çalışmalar da yapılacak, gündemimizde. Önemli olan milletimizin genel kabulünü görecek hale getirmek bu düzenlemeleri. Ondan sonra bu emeklilikte yaş meselesine ilişkin çalışmaları da zaten Cumhurbaşkanlığı makamında sayın Vedat Bilgin’in başkanlık ettiği bir çalışma grubu tarafından bunların çalışmaları da yapılıyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Erkan Akçay’dan ‘süresiz nafaka’ ve ‘erken evlilik’ mağdurlarına yönelik açıklama!

- Sayın Başkanım, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz ama izleyenler mutlaka şunu çok merak ediyorlardır. Sayın Milliyetçi Hareket Parti Grup Başkanvekilimiz acaba özellikle ‘süresiz nafaka konusunda ve erken evlilik konusunda ne düşünüyor, biraz daha açarlar mı’ diye merak ederler diye düşünüyorum.

- Şimdi nafaka konusu gerçekten toplumumuzun gündeminde olan, bunun mağduru olanlar var. Fakat burada temel husus bir kere kadınların mağduriyetine yol açmayacak bir düzenleme ama hakkaniyete uymayan bir şekilde ömür boyu nafaka meselesini de ele almak lazım. Yani burada hak ve adaleti sağlamak önemli ve toplumun genel beklentisine uyacak doğru düzenleme yapmak gerekir. Buna ilişkin çalışmalara da devam edeceğiz. Bu erken evlilik mağdurları ile ilgili de bildiğimiz kadarıyla da maalesef yaklaşık 4 bin mağdur aile söz konusu. Bunlar evlenmişler resmen evlilikleri devam ediyor, eşleri cezaevinde çocukları olmuş hâlâ eşlerini ziyaret ediyorlar, cezaevlerinde bunların görüşmeleri sağlanıyor. Bunların da mutlaka bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yine mecliste bunun geniş konsensüsü içerisinde ele alınması ve hiçbir parti tarafından da bunun istismar edilmemesi gerekir. Biliyorsunuz birkaç yıl evvel mecliste gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu işe başlarken gösterdiği tutumunun tam aksi bir tutum alarak ‘ yok tacizciler, tecavüzcüler affedilecek’ gibi yanlış bir izlenim, algı oluşturmaya çalışınca, o çalışmalar kadük kalmıştı geçen dönemde. Bunun artık böyle olmadığı da ortada. Kesinlikle tacize, tecavüze maruz kalmış hususların dışında ailelerin ve bu evliliğini devam ettiren kişilerin de rızası dikkate alınarak, buna ilişkin hak ve adalete uygun düzenlemenin yapılması gerekir.