Erişim hızlanacak maliyet artmayacak

Ekonomi Servisi

Adil Kullanım Kotası’nın (AKK) kalkmasının internet hızını azaltacağı, maliyetleri artıracağı iddiaları dillerde dolaşıyor. İletişim şirketleri Türk Telekom ve Turkcell ise iddiaların aksine hızda değişim olmayacağını; kullanıcılardan ek ücret talep edilmeyeceğini belirtiyor. 1 Ocak 2019’da kaldırılacak olan Adil Kullanım Kotası (AKK), internet hızı ve hizmet bedelleriyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Hızın azalacağı, kullanıcılardan daha çok ücret talep edileceği iddialarının süratle yayılması iletişim şirketleri Türk Telekom ve Turkcell’i harekete geçirdi. Söz konusu şirketler, iddialar karşısında yaptıkları açıklamalarda internete erişim ve maliyet konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağına işaret etti.

Tüketicilerin lehine olacak

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, müşterilerinin ek ücret ödemeden limitsiz ve hızlı internet kullanabileceğini kaydederek, “Yani AKK’sız dönem tüketicilerin kârına, yararına olacak” dedi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise yeni dönemde sorunsuz bir şekilde internete bağlanılabileceğini vurguladı.

Limitsiz tarifelere geçiliyor

İnternet kullanıcılarının AKK’sız paketlere geçişi esnasında ilave ücret talep edilmeyeceğinin altını çizen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimiz bundan böyle limitsiz internetin tadını çıkaracaklar. Türkiye’nin Turkcell’i olarak hayatı kolaylaştırmak için her adımı atıyoruz. Müşterilerimizin taleplerine önem veriyor, bu çerçevede yeni paketler ortaya koyuyoruz. 1 Ocak 2019 itibariyle de müşterilerimizin sıkıntısız bir şekilde limitsiz tarifelere geçişlerine imkân tanıyacağız. Fakat bunun nihai bir çözüm olmadığını her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizdeki internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek hızda internetin tüm Türkiye’ye en kısa sürede yayılabilmesi için ortak fiber altyapı kurgusunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor.”

Gerekli tedbirler alınıyor

Hükümet de internet kullanıcılarının yüksek faturalarla karşılaşmaması için gerekli tedbirleri alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen ay yaptığı açıklamada vatandaşların gereksiz yere ücret ödememesi için önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek, “Gayemiz ülkemizin her yanına ekonomik ve kaliteli haberleşme, iletişim hizmetleri sunmak” ifadesini kullanmıştı.