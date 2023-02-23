Erime sürüyor! Dolardan dev kaçış

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 7,50 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 193 milyar 528,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Şubat ile sona eren haftada 190 milyar 520,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 545,50 milyon dolar azalarak 112 milyar 831,50 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 462,10 milyon dolar azalarak 77 milyar 689 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 16 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 775 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 241 milyon dolar düşüş gösterdi.