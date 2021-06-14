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Spor Eriksen'den iyi haberler gelmeye devam ediyor
Spor

Eriksen'den iyi haberler gelmeye devam ediyor

Finlandiya maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Danimarkalı Chiristian Eriksen'den iyi bir haber daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 04:51:00 -
Eriksen'den iyi haberler gelmeye devam ediyor

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, hastanede tedavi altına alınan Eriksen'le yaptığı görüşmenin detaylarını aktarırken "Onunla görüntülü arama yoluyla konuştuk ve ekranda gülümsemesini gördük" dedi.

Kasper Hjulmand, 29 yaşındaki yıldızın bir an önce sahalara dönmek istediğini belirtirken "Bize, 'Sanırım siz benden daha kötü durumdasınız. Şu an antrenmana çıkmak istiyorum' dedi. Her zaman kendisinden önce başkalarını düşünüyor. Oynamaya devam etmemizi istiyor. Bu yüzden Christian için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan üzücü olayın ardından oyuncuların piskolojik destek aldığını söyleyen Kasper Hjulmand, "Danimarka'nın şimdiki amacı normale dönmek. Bütün takım bunun için psikolojik yardım bile alıyor. Bizim işimiz oyuncuların moralini yükseltmek ve onları perşembe günü oynanacak olan Belçika maçına hazırlamak" şeklinde konuştu.

Olay anındaki özverisi ve sakinliğiyle alkış alan kaptan Simon Kjaer'e de ayrı bir parantez açan Hjulmand, "Simon hepimiz için bir örnek" dedi.

Danimarka Futbol Federasyon Başkanı Peter Moller de oyuncularla gurur duyduğunu söylerken "Bu takımın, tüm Danimarkalıların kalbini kazandığını düşünüyorum" diye konuştu.

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