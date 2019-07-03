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Erikli Mineral serisi tüketici ile buluşuyor

Türkiye’nin en sevilen su markası Erikli yeni bir kategoriye adım atarak meyve aromalı maden suyu “Erikli Mineral” serisini tüketicisi ile buluşturuyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
Erikli Mineral serisi tüketici ile buluşuyor

Türkiye’nin en sevilen su markası Erikli yeni bir kategoriye adım atarak meyve aromalı maden suyu “Erikli Mineral” serisini tüketicisi ile buluşturuyor.


“Yükselt kendini” mottosuyla raflarda yerini alan Erikli’nin yeni kategorisi meyve aromalı maden suyu Erikli Mineral serisi, kalitesi ve lezzetiyle dikkat çekerken, mavi renkli şık şişe tasarımıyla da beğeni topluyor.


Türkiye’nin en sevilen su markası ve sektörünün lideri Erikli, meyve aromalı maden suyu serisi yeni Erikli Mineral’i piyasaya sürdü. Erikli Mineral mavi renkli şık şişe tasarımı ve premium çevir-aç kapağı ile 200 ml’lik cam şişesinde tüketicilere sunuluyor. Erikli Mineral’in limon, elma, şeftali-kayısı ve ahududu olmak üzere 4 farklı lezzet seçeneği bulunuyor.


Geniş dağıtım ağıyla Türkiye’nin dört bir köşesine ulaşan Erikli, tüketici memnuniyeti konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Erikli Ailesi’nin inovasyona yatırım yaparak genişlemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erikli Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı, “Günümüzde tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri hızla değişiyor. Bu beklenti ve taleplere doğru yanıt verebilmek ise tüketicileri anlamanın yanı sıra inovasyona yapılan yatırımdan geçiyor. Kitle pazarlamasından kişisel pazarlamaya dönüşün yaşandığı çağımızda ihtiyaçlara cevap veren ürünlerle hem tüketici gözünde ayrışmak hem de raflarda farklılaşmak önem kazanıyor. Bizim de tüketicilerimizi dinleyerek geliştirdiğimiz yeni kategorimiz Erikli Mineral, bu anlayışın bir ürünü olarak doğdu. Buradaki amacımız sadece ürün geliştirmek değil, tüketicilerimize farklı bir lezzet deneyimi de sunabilmek. Bu nedenle “yükselt kendini” diyerek Erikli Ailesi’ne kattığımız Erikli Mineral’in, lezzetinden şişe tasarımına kadar her açıdan farklı bir deneyim sunacağına inanıyorum.” dedi.


Mavi şık şişesi ve premium çevir-aç kapağı ile fark yaşatıyor


Erikli Mineral serisi, mavi şişesi ile raflarda kolaylıkla ayrışırken, rahat kavranabilen ergonomik yapısıyla ezberleri bozuyor. Meyve aromalı maden suyu tüketimini keyifli hale getiren Erikli Mineral, çevir-aç kapağı sayesinde kolaylıkla taşımaya ve saklamaya da imkân tanıyor. Erikli Mineral tüm seçkin marketlerde satışa sunuluyor.


Türkiye’nin en büyük ve sevilen ambalajlı su markası Erikli’yi bünyesinde bulunduran şirket suyun en doğal ve kaliteli halini tüketicisine sunuyor. Son 10 yılda, bugünkü değeri ile yaklaşık 1 milyar TL yatırım yapan şirketin bünyesinde su, mineralli su ve aromalı gazlı içecek kategorilerinde toplam 7 marka bulunuyor. Şirket, 900’ün üzerinde çalışanı, 5 dağıtım merkezi ve 900’e yakın bayisi ile alanındaki büyümesini sürdürürken, sağlıklı nesiller için toplumun ve çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğine yönelik de toplumsal projeler geliştiriyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
  1. doğa

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