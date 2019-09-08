Erik nasıl kaynatılır? Erik suyu tarifi
Tezgahları süsleyen eriklerle dillere destan erik suları hazırlayabilirsiniz. Hatta fazladan aldığınız erikleri derin dondurucuda kış boyunca muhafaza edebilirsiniz. İşte, "Erik nasıl kaynatılır?" sorusunun yanıtı...08 Eylül 2019 Pazar 22:04
Tezgahları süsleyen eriklerle dillere destan erik suları hazırlayabilirsiniz. Hatta fazladan aldığınız erikleri derin dondurucuda kış boyunca muhafaza edebilirsiniz. İşte, "Erik nasıl kaynatılır?" sorusunun yanıtı...
Erik sağlık için son derece yararlı meyvelerden biridir. İyi bir antioksidan kaynağı olan erik ölçülü tüketildiğinde bedeninizin ve cildinizin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.
İşte, eriğin faydaları:
İyi bir lif kaynağı olan erik kabızlık sorununu ortadan kaldırır.
Ölçülü tüketildiğinde erik kan şekerini dengeler.
Erik içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kemik sağlığını korur.
Yapılan bilimsel çalışmalar eriğin kalp sağlığı için son derece önemli olduğunu kanıtlamıştır.
Erik suyu tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo mürdüm eriği ya da kırmızı erik
- 1,5 litre su
- 1 su bardağı toz şeker
- 2-3 adet karanfil
- 1-2 adet çubuk tarçın
İşe erikleri yıkayıp, çekirdeklerini ayıklayan başlayın.
Çekirdeklerini çıkardığınız erikleri derin bir tencereye alın.
Eriklerin üzerine şeker, su, karanfil ve tarçını ilave edin.
Şeker eriyene kadar şerbeti karıştırın.
Erikler iyice pişene kadar şerbeti kaynatmaya devam edin.
Şerbet sıcakken tel süzgeç yardımıyla erikleri süzün.
Erikler iyice süzülene kadar tel süzgeçte bekletebilirsiniz.
Süzdüğünüz şerbeti soğuk olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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