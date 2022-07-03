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Spor Erik Botheim kim kaç yaşında? Erik Botheim oynadığı takımlar kariyeri:
Spor

Erik Botheim kim kaç yaşında? Erik Botheim oynadığı takımlar kariyeri:

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı konuşulan Erik Botheim, sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi medya hesaplarını takibe aldı. Futbolseverler ise Erik Botheim'in kim olduğunu kariyerini araştırmaya başladı. Erik Botheim hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2022-07-03 11:02:00 -
Erik Botheim kim kaç yaşında? Erik Botheim oynadığı takımlar kariyeri:

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Erik Botheim, Omar Elabdellaoui'yi sosyal medya hesabından takibe aldı. Krasnador ile sözleşmesini sonlandıran Erik Botheim'in kariyeri ise mercek altına alındı.

Erik Botheim kim kaç yaşında? Erik Botheim oynadığı takımlar kariyeri:

Erik Botheim, 10 Ocak 2000'de dünyaya geldi.Norveçli futbolcu altyapı kariyerine Lyn takımında başladı. 2017-2021 yıllarında Rosenborg forması giyen golcü futbolcu ardından Stabæk Fotball, Bodø/Glimt ve Krasnodar formaları giydi. 22 yaşındaki forvet 3 Norveç şampiyonluğu, Norveç Kupası şampiyonluğu ve Norveç Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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