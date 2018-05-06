Eriğin saymakla bitmeyen faydaları
Erik vitamin, mineral ve lif bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Yeşil, kırmızı ve kurutulmuş olarak üç ayrı şekilde tüketilebilen erik; ayrıca reçel, çay ve kompostosu yapılır. Erik insan vücuduna sinir sisteminden böbreklerin daha verimliçalışmasına kadar birçok fayda sağlar.06 Mayıs 2018 Pazar 20:20
İŞTE ERİĞİN FAYDALARI;
- Eriğin beyaz çiçekleri kurutulup bal ile karıştırılarak tüketildiğinde, bağırsaktaki zararlı parazitlerin azalmasına yardımcı olur.
- Boğaz iltihaplanması ve bademcik rahatsızlığına karşı yaprakları kaynatılıp gargara yapılması tavsiye edilir.
- Östrojen hormonunu dengeleyen eriği uzmanlar genellikle menopoz dönemindeki kadınlara tavsiye ederler.
- İçerdiği C vitamini sayesinde kalp ve damar sağlığına iyi gelen erik, ayrıca kolesterol seviyesini de düşürmede yardımcı bir besin kaynağıdır.
- Antioksidan özelliği sayesinde kanı temizler ve damarların tıkanmasını engeller.
- Doğal müshil ilacı olarak bilinen erik bağırsakların daha iyi çalışmasına katkı sağlar.
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