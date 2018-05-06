Eriğin saymakla bitmeyen faydaları

İŞTE ERİĞİN FAYDALARI;

- Eriğin beyaz çiçekleri kurutulup bal ile karıştırılarak tüketildiğinde, bağırsaktaki zararlı parazitlerin azalmasına yardımcı olur.

- Boğaz iltihaplanması ve bademcik rahatsızlığına karşı yaprakları kaynatılıp gargara yapılması tavsiye edilir.

- Östrojen hormonunu dengeleyen eriği uzmanlar genellikle menopoz dönemindeki kadınlara tavsiye ederler.

- İçerdiği C vitamini sayesinde kalp ve damar sağlığına iyi gelen erik, ayrıca kolesterol seviyesini de düşürmede yardımcı bir besin kaynağıdır.

- Antioksidan özelliği sayesinde kanı temizler ve damarların tıkanmasını engeller.

- Doğal müshil ilacı olarak bilinen erik bağırsakların daha iyi çalışmasına katkı sağlar.