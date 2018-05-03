Eriği tuzla yiyenler dikkat!

Pazarlarda marketlerde her daim karşımıza çıkan sulu eriklerin tadı kadar sağlığa yararları da önemlidir. İşte eriğin faydaları…

Kansızlığı giderir. İştah açar ve ihtiva ettiği lifler nedeniyle hazmı kolaylaştırır. Ancak eriğin fazlası da ishal gibi sorunlara yol açabilmektedir.

Erik ateş düşürücü özelliğiyle de bilinir.

Bünyesinde bol miktarda su bulunduran erik, idrar söktürücüdür.

Tuzsuz rejim yapan ve romatizma rahatsızlığı olanlara iyi gelir.

Ayrıca erik, potasyum ve magnezyum mineralleri açısından da zengin bir meyvedir.

ERİĞİ TUZLA YERSENİZ

Eriği tuzla yemek oldukça sık rastlanan bir durumdur. Tadı çok daha güzel olsa da farkında olmadan aşırı miktarda alınan tuzlar hem suyun vücutta tutulmasına neden olur hem de tansiyon gibi şikayetleri olan kişilerde riski artırır.