Erhan Yazıcıoğlu'ndan "muhalif sanatçılar"a olay gönderme

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, 24 TV’de Esra Elönü’nün sunumuyla ekranlara gelen, ‘Arafta Sorular’ programına katıldı.

Yazıcıoğlu ile Elönü arasında, ‘muhalif olmak’ üzerine başlayan sohbet dikkat çekti. Elönü’nün, “Muhalif misiniz?" sorusuna, “Yer yer muhalifim.” yanıtını veren Yazıcıoğlu, muhalif olmayı şu ifadelerle açıkladı: “Yer yer muhalifim, ben eleştiririm. Muhalif olmak; proje üretmemek, kenarda oturup her şeyi eleştirmek demek değildir. Muhalif olmak; karşı proje üretmektir.

“Muhalefet yok, üretilmiyor”

Futbol takımlarından yola çıkalım. Bir takım çıkıyor, kendi kendine sahaya çıkıyor. Karşısında takım yok. Kendi kendine çalımını atıyor, golünü atıyor. Çünkü muhalefet yok üretilmiyor. Aksi kutuplar birbirini çekmiyor. Halbuki çekse, yeni bir şey üretilirse, tek başına kalmasa o güruhlar.”

Yazıcıoğlu, sanatçıların muhalefeti üzerine de eleştirilerini dile getirdi. Öne çıkmak için yapılan muhalefetin, halkı tahrik ettiğini belirten Yazıcıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Sadece muhalif olmak için, kendini öne atmak için, kendini tatmin etmek için muhalif olan arkadaşlarımız kendilerine zarar verdikleri gibi ülkeye de zarar verip tahrik unsuru oluyorlar. Bizim ülkemizin insanları çok kolay tahrik oluyor. Yapmayın. Sanatın içinde kalın.”