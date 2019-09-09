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Erhan Kılıç’tan 88. İEF’te başkanlara fidan jesti

Buca başta olmak üzere İzmir’in yeşil varlığını korumak ve arttırmak için çalışan Buca Belediyesi, 88.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
Erhan Kılıç’tan 88. İEF’te başkanlara fidan jesti

Buca başta olmak üzere İzmir’in yeşil varlığını korumak ve arttırmak için çalışan Buca Belediyesi, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) iki bin adet çam fidanı ve iki bin adet tohumlu kalem dağıttı. Fidanları ziyaretçilere dağıtan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, fuara katılan belediye başkanlarına da fidan hediye ederek binaları önüne dikmelerini rica etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 88’inci kez kapılarını açan İEF’de Hol 3’te ziyaretçilerini ağırlayan Buca Belediyesi, misafirlerine verdiği anlamlı hediye ile dikkat çekti. İzmir’de geçtiğimiz ay 3 ilçeyi kaplayan ve yaklaşık 500 hektarlık ormanın yok olmasına sebep olan yangının ardından, kentin yeniden ağaçlandırılması için tüm imkanlarını seferber eden Buca Belediyesi, fuar standına gelen ziyaretçilerine çam ağacı fidesi ve tohumlu kalem dağıttı. Fuar sonuna kadar toplam 2 biner adet çam fidanı ve tohumlu kalem Buca Belediyesi standını ziyaret eden konuklara verilmeye devam edecek.



Başkanlara da fidan jesti


Fuarda çam fidanlarının dağıtımını gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, ziyaretçilere çevre mesajları verirken fuara katılan belediye başkanlarına da fidan dağıttı. Yeşil alanların korunması ve arttırılması için duyarlılık çağrısı yapan Erhan Kılıç, belediye başkanlarına hediye ettiği fidanları belediye binaları önüne dikmelerini rica etti.



Yok olan her orman, ömrümüzü 10 yıl azaltıyor


Yanan yerlerin ağaçlandırılması kadar mevcut yeşil alanların korunmasına dikkat çeken Başkan Kılıç, “İzmir’in ormanları bizim akciğerlerimiz. Bu yazı, maalesef ciğerlerimizdeki acıyla geride bırakıyoruz. Ama tüm bu acıya rağmen hemşehrilerimizin duyarlılığı bizleri son derece mutlu ediyor. Biz de bu duyarlılığa karşılık tohumlarımızla, fidanlarımızla İzmir’in daha fazla yeşillendirilmesi için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her şeyden önce herkesi yeşil alanlarımızı korumaya, duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki yok olan her orman, ömrümüzü 10 yıl azaltıyor. Daha iyi nefes almak için, çocuklarımızın ömrünün uzun ve sağlıklı olması için ormanlarımızı birlikte koruyalım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
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