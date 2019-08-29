Erhan Can kimdir? Tuğgeneral Erhan Can emekliye mi sevk edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve terfi kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete atama ve terfi kararına göre, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Peki Erhan Can kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Erhan Can kimdir?

Erhan Can, Bayram ve Şakire oğlu, Amasya nüfüsuna kayıtlı olup 1968 yılında Konya ilinde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1990 yılında Kara Harp Okulundan, 1991 yılında Piyade Subay Okulundan, 1992 yılında Jandarma Subay Okulundan mezun olmuştur.

1992-1995 yılları arasında Bilecik 9.J.Eğt.Alay.K.lığında Bl.K.lığı, 1995-1997 yılları arasında Van 3.J.Snr.Tb.K.lığında 11.J.Snr.Bl. K.lığı, 1997-1999 yılları arasında Samsun İl J.K.lığında Bafra İlçe J.K.lığı, 1999-2001 yılları arasında Şırnak Mezraa 6.J.Komd.Tb.K.lığında, 2001-2004 yılları arasında Hatay İl J.K.lığı KOM Şube Müdürlüğü, 2004-2006 yılları arasında Batman J.Komd.Tb.k.lığında, 2006-2008 yılları arasında Genel Kurmay İsth.Bşk.lığında, 2008-2011 yılları arasında J.Okullar K.lığı Öğr.Bşk.lığında, 2011-2013 yılları arasında Diyarbakır İl J.K.lığı 1’inci İl.J.K.Yrd.cılığı, 2013-2015 yılları arasında Ankara J.Blg.K.lığında, 2015-2017 yılları arasında J.Loj.K.lığı emrinde Hiz.Dest.Kt. K.lığı görevini yürütmüştür.

2006 - 2007 Harp Akademileri K.Iığında Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) öğrenimini,

Pedagojik Formasyon Eğitimini,

İşletme - Yönetim ve Organizasyon ile Avrupa Birliği Hukuku alanlarında Yüksek Lisans öğrenimlerini tamamlamıştır.

2014 - 2017 yılları arasında Kamu Hukuku alanında doktora yapmıştır. İçişleri Bakanlığının 21 Temmuz 2017 tarihli, 2017/286 Karar sayısı ile Manisa İl J.K. olarak atanan Tuğgeneral Erhan Can, Bayan Yeliz Can ile evli olup, (1) erkek (1) kız (2) çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.