Erhan Afyoncu'dan Sadettin Saran'a sert çıkış!

Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, 2-2 biten Rizespor maçı sonrası Sadettin Saran'a seçim çağrısında bulundu.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe, son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından resmi X hesabından yönetimi eleştiren tarihçi ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Sadettin Saran'a seçim çağrısında bulundu.

Afyoncu'nun sözleri şöyle:

"BİR AN ÖNCE AÇIKLANMASINI BEKLİYORUM"

"Her takım kaderini kendisi belirler. Son anda maç kazanarak, kontrollü oyunla bir yere kadar gelirsin. Şampiyon olacaksan ilk yarı 3 tane atıp, maçı erkenden alacaksın. Ancak atamıyorsun, çünkü santrforun yok.. Maçı erkenden çözemiyorsan galipken oyunu bitirmeyi bileceksin. O da yok. Devre arasında takımı santraforsuz bırakıp, stoper ihtiyacı aleni iken stoper almayan yönetim ve teknik direktörle nasıl şampiyon olacaksın? Bir kongre üyesi olarak bir an önce kongre tarihinin açıklanmasını bekliyorum. Gelecek seneyi de şimdiden kaybetmeyelim."