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Spor

Ergün Penbe: Zaman zaman zor anlar yaşattık

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

2019-10-30 23:10:00 -
Ergün Penbe: Zaman zaman zor anlar yaşattık

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yapan Ergün Penbe, "İzleyenlere güzel bir futbol izletelim istedik. Zaman zaman Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık. Fenerbahçe'nin kalitesi belli, biz elimizden geldiğince mücadele etmeye çalıştık. Oyuncularımın bugün anlatacak bir hikayesi vardı, iyi veya kötü olması onların elindeydi. İzleyenlerin güzel bir maç izlediğini düşünüyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir takımı elemek isterdik ama kısmet değilmiş. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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