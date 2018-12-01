0553 313 94 23

Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi

Ergenekon davasında savcı, bir skandala imza atarak “Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi” ifadelerine yer verdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:35
Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi

Haber Merkezi

235 sanıklı Ergenekon davasında savcı skandal bir mütalaa açıkladı. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen davada mütalaasını açıklayan savcı “Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi” ifadelerine yer verdi. Danıştay saldırısının sanığı Alparslan Aslan’a ise müebbet hapis cezası talep edildi.

Ergenekon yok sayılıyor

Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli davalarından biri olarak görülen Ergenekon davasında skandal bir gelişme vuku buldu. Yargıtay’ın usuli sebeblerle bozma kararı verdiği Ergenekon Davası yeniden görülmeye başlanmıştı. Dün savcılık tarafından açıklanan mütalaada ise, “Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamamıştır. Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamamıştır" denildi.

Milli irade karşıtı birçok ismin yargılandığı davada, böyle bir mütalaanın açıklanması, Ergenekon’un üstünün örtülmesi olarak yorumlandı. Sanıklar hakkında esas mütalaasını sunan savcı ayrıca, Danıştay saldırısının sanığı Alparslan Aslan hakkında da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. 24 sanık hakkında hapis talep eden savcı, 199 sanık için ise beraat istedi. Mahkeme savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:35
  1. Ergenekon davası
  2. Yargıtay
  3. Danıştay saldırısının sanığı Alparslan Aslan
  4. Milli irade

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim
    1. Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi..
    2. Bu ilçe, 7'inci kez taşınacak!..
    3. Kanserle savaşı çocukları için kazandı
    4. Kasım ayıihracat rakamları açıklandı
    5. İran yeni savaş gemisini Basra..
    6. İran yeni savaş gemisini Basra..
    7. Görme engelli haltercinin hedefi dünya..
    8. Türkiye DAEŞ'in kökünü kazıyor
    9. İYİ Parti'de adaylık müracaatları..
    10. Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    11. "Yeni nesil ders" önerisi Bakan Ziya..
    12. Ankara Barosu Başkanı Sağkan'dan HSK..
    13. Büyük gün 1 Ocak! İşsiz kalana 2 bin..
    14. Diyarbakır'ın "Erol Taş"ı,..
    15. G-20’nin ilgi odağı Erdoğan
    16. Finansal fair play kulüplere kâr ettirdi
    17. Türkiye yeni sezonda kış sporlarına..
    18. Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi
    19. İYİ Parti belediye başkan adaylık..
    20. Vodafone kariyer arayışındaki genç..
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi