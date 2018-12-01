Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi

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235 sanıklı Ergenekon davasında savcı skandal bir mütalaa açıkladı. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen davada mütalaasını açıklayan savcı “Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi” ifadelerine yer verdi. Danıştay saldırısının sanığı Alparslan Aslan’a ise müebbet hapis cezası talep edildi.

Ergenekon yok sayılıyor

Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli davalarından biri olarak görülen Ergenekon davasında skandal bir gelişme vuku buldu. Yargıtay’ın usuli sebeblerle bozma kararı verdiği Ergenekon Davası yeniden görülmeye başlanmıştı. Dün savcılık tarafından açıklanan mütalaada ise, “Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamamıştır. Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamamıştır" denildi.

Milli irade karşıtı birçok ismin yargılandığı davada, böyle bir mütalaanın açıklanması, Ergenekon’un üstünün örtülmesi olarak yorumlandı. Sanıklar hakkında esas mütalaasını sunan savcı ayrıca, Danıştay saldırısının sanığı Alparslan Aslan hakkında da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. 24 sanık hakkında hapis talep eden savcı, 199 sanık için ise beraat istedi. Mahkeme savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.