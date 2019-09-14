Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan, Ergenekon’da kumpas davasının savcısı olan ihraç Savcı Gültekin Avcı İzmir’de yakalandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan, Ergenekon’da kumpas davasının savcısı olan ihraç Savcı Gültekin Avcı İzmir’de yakalandı.

İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından, 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan itirazın ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Ergenekon’da kumpas davasının ihraç savcı Gültekin Avcı, İzmir’de yakalandı. Avcı’yı takibe alan ekipler, ihraç savcıyı Karabağlar’da bir adreste yakaladı. Ergenekon’da kumpas davasının ihraç savcısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.