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Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan, Ergenekon’da kumpas davasının savcısı olan ihraç Savcı Gültekin Avcı İzmir’de yakalandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:01
Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan, Ergenekon’da kumpas davasının savcısı olan ihraç Savcı Gültekin Avcı İzmir’de yakalandı.


İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından, 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan itirazın ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Ergenekon’da kumpas davasının ihraç savcı Gültekin Avcı, İzmir’de yakalandı. Avcı’yı takibe alan ekipler, ihraç savcıyı Karabağlar’da bir adreste yakaladı. Ergenekon’da kumpas davasının ihraç savcısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:01
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