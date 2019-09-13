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Ergenekon hakiminin yargılanmasına devam edildi

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Hüsnü Çalmuk’un yargılanmasına devam edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:01
Ergenekon hakiminin yargılanmasına devam edildi

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Hüsnü Çalmuk’un yargılanmasına devam edildi. Ergenekon davasına ilişkin konuşan sanık Çalmuk, “Ben yaptığım yargılamada hiç kimseye zulmetmedim. Beraat etmesi gerekenler ettiler” dedi.


Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan sanık Hüsnü Çalmuk’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk, avukatı ve müştekiler Tuncer Kılınç, Mehmet İlker Bağbuğ ile Ahmet Hurşit Tolon’un avukatları katıldı.



"Haklı davalar olduğu ortaya çıkacaktır"


Duruşmada savunma yapan sanık Çalmuk, “Haziran ayından bu yana sadece eylemimin katalog suç olması nedeniyle tutukluyum. Özellikle 2012 yılında yapılan yasa değişikliği ile katalog suç olmasının yanında kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin bulunması gerektiği yasada açıkça yazılıdır. Ben yaptığım yargılamada hiç kimseye zulmetmedim. Beraat etmesi gerekenler ettiler, tahliye olması gerekenler oldular. Verdiğim kararlarda çelişki yoktur. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yakın tarihli Nazlı Ilıcak kararındaki ilkeler uygulansa Ergenekon ve Balyoz isimli davaların haklı davalar olduğu ortaya çıkacaktır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.



"Yardım edebileceğini bildirdi"


Sanık Çalmuk’un savunmasının ardından söz alan müştekiler vekili İlkay Sezer, “Ergenekon adlı davada belge gizlenmiştir. İstenilen belgeler verilip, istenilen belgeler verilmemiştir. Örneğin müvekkilim Ahmet Hurşit Tolon’un tutuklanmasına esas olan belge 2 yıl önce mahkemeye gelmiş olmasına rağmen bizden gizlendi. Ergenekon adlı davada bu heyet, dönemin Yargıtay başkanıyla görüşmek için gitmişler, bu da yetmezmiş gibi yeniden yapılan 4. Ağır Ceza Mahkemesine sanık tarafından mektup yazılmış ve dosya kararının arkasında olduğu, yardım edilebilecek hususlarda yardım edebileceğini bildirmiştir” ifadelerini kullandı.


Zamanında Şemdin Sakık’ın tanık olarak dinlendiğini belirten avukat Sezer, “PKK terör örgütü elebaşı tanık olarak dinlenmesine rağmen bizim yargılamayı aydınlatacak tanıklarımız, hatta bazı hazır ettiğimiz tanıklarımız dinlenmemiştir. Biz delillerin toplandığını düşünüyor ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.


Avukat Sezer’in beyanlarına ilişkin konuşan sanık Çalmuk, “Bizim Şemdin Sakık’ı dinlememizin sebebi Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük’ün PKK’yı yönetmeleri ile alakalıdır” dedi.


Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını talep etti. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hüsnü Çalmuk’un üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Heyet, Ergenekon davasının gerekçeli kararı için İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine müzakere gönderilmesine ve sanığın mektup yazmadığına ilişkin soru sorulmasına, olması halinde ise mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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