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Aktüel "Ergenekon" davasına bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
Aktüel

"Ergenekon" davasına bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:14:57 -
"Ergenekon" davasına bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakim Hüsnü Çalmuk katılırken, eski hakimler Fatih Mehmet Uslu ile Hasan Hüseyin Özese tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Daire Başkanı Abdulkadir Güngören tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından sanıkların talepleri alındı. Daha sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanıklar Çalmuk, Uslu ve Özese'nin duruşmalara tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılmasına, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen kovuşturmaların ilgili mahkemelerden sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, kırmızı bülten talebi İnterpol tarafından reddedilen firari sanık Sedat Sami Haşıloğlu'nun yakalama kararının devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.




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