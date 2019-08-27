0553 313 94 23

Ergene’de zirai ilaç atık toplama alanları oluşturuluyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tarımsal ilaç ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve etkin bir toplama sisteminin sağlanabilmesi için mahallelerde atık kabul noktaları oluşturdu.

27 Ağustos 2019 Salı 18:12
Ergene’de zirai ilaç atık toplama alanları oluşturuluyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tarımsal ilaç ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve etkin bir toplama sisteminin sağlanabilmesi için mahallelerde atık kabul noktaları oluşturdu.



Çevre duyarlısı olan Ergene Belediyesi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Ergene bırakmak adına çevresine ve doğasına sahip çıkmaya devam ediyor. Ergene Belediyesi bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan tarımsal ilaç ambalaj atıkları toplama projesi ile Ergene’deki toprakların kirlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Bilinçsizce atıldığında çevre ve insan sağlığını tehdit eden zirai ilaç kalıntılarının yıllarca doğada kaldığı ve temizlenemediği, aynı zamanda hava, yer altı suyu, yağmur suları, akarsu ve denizi kirlettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Zirai ilaç kalıntılarının imha ve bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projeyle çiftçilerimize, daha temiz ve daha sağlıklı bir Ergene’de yaşamayı öneriyoruz. Muhtarlarımız ile mahallelerimizde belirlediğimiz atık kabul noktalarına biriktirme ekipmanları yerleştirildi. Konu ve yürütülecek olan süreç ile alakalı olarak tüm muhtarlarımız bilgilendirildi. Bu çalışma ile tarımla uğraşan tüm vatandaşlarımızın zirai ambalaj atıklarını çöplere ve çevreye atmaması için duyarlılık ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:12
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DGS tercihlerinde güncelleme yapıldı Güncellenen DGS 2019-2020 tercih listesi
    1. DGS tercihlerinde güncelleme yapıldı..
    2. Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran"..
    3. Faciaya kıl payı
    4. ‘Kıran Operasyonu’nda 19 kilo eroin ve..
    5. Darbeci Hafter komutanından BAE itirafı!
    6. Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençlerle..
    7. Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 5..
    8. Beşiktaş'tan Medel'in yerine transfer!
    9. Kastamonu’da virajı alamayan otomobil..
    10. Hediye saat iddialarına sert açıklama:..
    11. Antalya’da durdurulan araçtan 2 kilo..
    12. TBMM Eski Başkanı Yıldırım’dan Muş..
    13. Basketbol 2. Lig fikstür çekimi yapıldı
    14. Piyasalarda gün sonu
    15. Tatlıses’ten Baydilli’ye ziyaret
    16. Ergene’de ağaç dikme etkinliği
    17. Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
    18. Konya’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1..
    19. Tokayev Türk Konseyi Genel Sekreteri..
    20. Elazığ'da "Pikniğimi yapıyorum,..
    21. Yüksekova’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    22. İstanbul okul servis fiyatları..
    23. “Ergene’nin Kültürel Motifleri” adlı..
    24. AK Parti’li Ünal, üniversiteyi kazanan..
    25. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    26. TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini..
    27. Görevden alınan MHP'li başkan..
    28. "Petrolü satıp paramızı almak istiyoruz"
    29. Ergene’de zirai ilaç atık toplama..
    30. Erdoğan'la görüşen Putin'den S-400..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’