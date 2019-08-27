Ergene’de zirai ilaç atık toplama alanları oluşturuluyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tarımsal ilaç ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve etkin bir toplama sisteminin sağlanabilmesi için mahallelerde atık kabul noktaları oluşturdu.

Çevre duyarlısı olan Ergene Belediyesi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Ergene bırakmak adına çevresine ve doğasına sahip çıkmaya devam ediyor. Ergene Belediyesi bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan tarımsal ilaç ambalaj atıkları toplama projesi ile Ergene’deki toprakların kirlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bilinçsizce atıldığında çevre ve insan sağlığını tehdit eden zirai ilaç kalıntılarının yıllarca doğada kaldığı ve temizlenemediği, aynı zamanda hava, yer altı suyu, yağmur suları, akarsu ve denizi kirlettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Zirai ilaç kalıntılarının imha ve bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projeyle çiftçilerimize, daha temiz ve daha sağlıklı bir Ergene’de yaşamayı öneriyoruz. Muhtarlarımız ile mahallelerimizde belirlediğimiz atık kabul noktalarına biriktirme ekipmanları yerleştirildi. Konu ve yürütülecek olan süreç ile alakalı olarak tüm muhtarlarımız bilgilendirildi. Bu çalışma ile tarımla uğraşan tüm vatandaşlarımızın zirai ambalaj atıklarını çöplere ve çevreye atmaması için duyarlılık ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.