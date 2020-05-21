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Ergene’de berber, kuaför ve güzellik salonları denetleniyor

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uzun bir aranın ardından işletmelerini yeniden açıp vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Ergene’deki berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:26:14 -
Ergene’de berber, kuaför ve güzellik salonları denetleniyor

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uzun bir aranın ardından işletmelerini yeniden açıp vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Ergene’deki berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetliyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla Mart ayında faaliyetlerine ara veren berber, kuaför ve güzellik salonları uzun bir aranın ardından işletmelerini yeniden açıp vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Genelgeyle çalışma yönergeleri yeniden belirlenen berber, kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret eden Ergene Belediyesi zabıta ekipleri uyulması gereken kuralları hatırlatarak işletmeleri denetliyor.


Ekipler, işletme sahiplerini ve çalışanları açıklanan kuralları uygulamaları yönünde uyararak, işletmelerin randevu sistemiyle 09.00 ila 21.00 saatleri arasında faaliyet göstereceğini, çalışanların ve müşterilerin mutlaka maske kullanacağını belirterek, ayrıca havlu ve önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık olması gerektiğini belirterek kurallara titizlikle uyulmasını istiyor.

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