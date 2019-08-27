Ergene’de ağaç dikme etkinliği

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Belediye Başkanı Rasim Yüksel Bakırça gençlik platformu ve Bakırça mahalle muhtarlığı tarafından düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Bakırça Gençlik Platformu ve Bakırça Mahalle Muhtarlığı tarafından Bakırça Mahallesi’nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Bakırça Mahallesi futbol sahası çevresine 350 çam ağaç dikilirken ağaç dikme etkinliğine Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, Ergene CHP İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy, Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 59 numaralı çam ağacını ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kısa bir süre önce şehit olan İdris Gezer anısına diktiğini belirtti. Başkan Yüksel bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken, “Daha yeşil bir ergene için herkesi ağaç dikmeye davet ediyorum. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha yeşil bir Ergene bırakabilmek için çevremize, doğamıza sahip çıkıp, Ergenemizi ağaçlandırmalıyız” dedi.