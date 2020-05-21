Ergene Belediyesi’ne maske desteği

Kendi bünyesinde maske üretim tesisi kurarak maske üretimine başlayan Asyaport Ergene Belediyesi’ne 2 bin 500 adet maske desteğinde bulundu. Maskeleri Asyaport yöneticilerinden teslim alan Başkan Yüksel, “Bu zor günlerde dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini oluşturan Asyaport’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Artan maske ihtiyacını karşılamak için Asyaport Limanı kendi bünyesinde maske üretim tesisi kurarak maske üretimine başladı. Üretimini hijyenik şartlarda sürdüren Asyaport maskeleri Tekirdağ, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki firma personellerine ve halka ulaştırırken Ergene Belediyesine de 2 bin 500 adet maske desteğinde bulundu.

Maskeleri Asyaport yöneticilerinden teslim alan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Asyaport yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz, salgınla mücadele kapsamında en çok ihtiyaç duyulan maskelerden Belediyemize destekte bulundular. Hep birlikte, dayanışma içerisinde koronavirüs salgınından kurtularak, beklediğimiz o güzel günlere kavuşacağız” dedi.