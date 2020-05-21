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Ergene Belediyesi taziye evi projesini tamamladı

Ergene Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ne taziye evi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:26:56 -
Ergene Belediyesi taziye evi projesini tamamladı

Ergene Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ne taziye evi yapıldı. Başkan Yüksel pandemi döneminin sona ermesinin ardından açılışı yapılacak olan taziye evinde incelemelerde bulundu.


Ergene’de Covid-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Ergene Belediyesi Cumhuriyet Mahallesine 165 metrekare büyüklüğünde bir taziye evi inşa etti. Başkan Yüksel projeyi yerinde inceleyerek pandemi döneminin ardından taziye evinin açılışı yapılacağını ve Ergene halkının hizmetine sunulacağını belirtti.


Başkan Yüksel yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini ancak belediyecilik faaliyetlerine de aksatmadan devam ettiklerini belirterek, “Ergene’de 50 bin metrekare parke taş yol yaptık. Salgınla yoğun bir şekilde mücadele ederken belediyemizin rutin çalışmaları da devam ediyor. Sağlık Mahallesi 9. Sokak’ta asfaltlama çalışmalarına başladık. Buradaki çalışmalarımızın ardından 6. ve 1. sokakta da yol çalışmalarımız olacak. Bu hizmetlerimizin yanında Cumhuriyet Mahallemizde de 165 metrekarelik taziye evi inşa ettik” dedi.


Sosyal Belediyecilik ilkesiyle hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Yüksel, “İlçemizde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeye gelen eş, dost ve akrabalarını ağırlamak için oluşturduğumuz taziye evimizin inşaatını kısa sürede tamamladık. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve tüm ince ayrıntılarına kadar düşünülen taziye evimiz pandemi döneminin sona ermesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine açılacak” diye konuşu.

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