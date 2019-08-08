Erentepe’de futbol turnuvası

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Köyler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’ sona erdi.

Erentepe Belediye Başkanı Dilaver Kesik’in düzenlemiş olduğu ve 12 takımın katıldığı ‘Köyler Arası Futbol Turnuvası’ büyük heyecan ve dostluk içerisinde yapıldı. Liz Spor ve Erentepe Belediye Spor takımları arasında oynanan final maçını Erentepe Belediye Başkanı Dilaver Kesik, Bulanık Mal Müdürü Ömer Kaya, cami imamları, muhtarlar ve vatandaşlar ve taraftarlar izledi. Erentepe Belediye Spor finalist olurken, Belediye Başkanı Dilaver Kesik ve Bulanık Mal Müdürü Ömer Kaya tarafından dereceye giren takımlara kupaları verdi.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dilaver Kesik; dostluk ve kardeşliğe zemin hazırlamak için bu turnuvayı düzenlediklerini belirterek, “Çok güzel geçti. Bende genç bir belediye başkanı olarak her zaman gençlerin yanında yer alacağım. Futbol birleştiricidir. Erentepe Belediyesi Köyler Arası Spor Turnuvamıza katılım gösteren 12 takımımıza sevgi ve saygılarımı sunar, tüm takımlarımıza başarıların devamını diliyorum” dedi.