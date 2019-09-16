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Erenler’de kantin denetimleri sürüyor

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerine devam ediyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
Erenler’de kantin denetimleri sürüyor

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerine devam ediyor.


Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan okullardaki kantinlerde genel temizlik ve sağlıklı gıda satışı konusunda denetimlerini sürdürüyor.


Denetimler kapsamında kantinlerde satılan gıdaları inceleyen ekipler özellikle, gıdaların hazırlandığı çalışma alanlarında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederken satılan ürünlerin son kullanma tarihi, okul kantinlerinde satışı yasak olan cips ve gazlı içecek gibi gıdaların satılıp satılmadığı ve ruhsatları da dikkate alıyor.


Çalışma hakkında konuşan Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, çocukların sağlıklı beslenmelerinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin okul kantinlerinden sağlıklı hizmet almalarını sağlamak için gerekli çalışma ve denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi


Şengül, “Ekiplerimiz denetimlerde kantin çalışanlarına uyulması gereken kuralları anlatıyor, çocukların sağlığı için denetimler aralıksız sürecek, düzenlemeler ve yönetmeliklere uygun çalışmayan kantinler hakkında da yasal işlemler yapılacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
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