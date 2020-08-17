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Spor

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:22:17 -
Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-siyahlı takımın 4 yıl formasını giydiğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu süre içerisinde şampiyonluk yaşayıp kulübün kaptanlık görevini yürüttüm. Yeni Malatyaspor'dan bu şekilde ayrıldığım için üzgünüm. Söylenecek çok şey var ama şimdi zamanı değil. En ihtiyacım olan anlarda bana verdikleri güç ve destek için büyük Yeni Malatyaspor taraftarına teşekkür ederim. Hakkım varsa bir kişi hariç helaldir. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

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