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Gündem Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonu başlatıldı
Gündem

Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 09:51:00 -
Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Kış-29 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonunun terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 38 timdeki 571 personelin görev aldığı belirtilen açıklamada, Eren Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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